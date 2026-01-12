ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے یکساں ٹیرف نافذ کرنے کا فیصلہ
ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بجلی یکساں ٹیرف نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے وفاقی حکومت کی درخواست پر فیصلہ جاری کردیا ہے۔
پیر کو نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے ملک بھر میں بجلی کے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کرلی ہے جب کہ نیپرا کی جانب سے وفاقی حکومت کی درخواست پر فیصلہ جاری کردیا گیا ہے۔
نیپرا کے مطابق کے الیکٹرک اور ڈسکوز کے لیے بجلی کا یکساں ٹیرف نافذ ہوگا جب کہ ملک بھر کے صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف برقرار رہے گا۔
نیپرا نے بنیادی ٹیرف پر فیصلہ حکومت کو بھجوا دیا ہے، جس کے بعد وفاقی حکومت بنیادی ٹیرف کا نوٹیفکیشن جاری کرے گی۔ حکومت کی جانب سے ارسال کی گئی یکساں ٹیرف کے حوالے سے درخواست پر نیپرا نے آج ہی سماعت کی۔
نیپرا کے مطابق بجلی کے نئے ٹیرف کا اطلاق یکم جنوری 2026 سے ہوگا، گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا زیادہ ٹیرف 47.69 روپے برقرار رکھا گیا ہے جب کہ ایک سے 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 10.54 روپے اور 101 سے 200 یونٹ تک ٹیرف 13.01 روپے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
اسی طرح ایک سے 100 یونٹ تک نان پروٹیکٹڈ گھریلوصارفین کا ٹیرف 22.44 روپے، ماہانہ 101 سے 200 یونٹ تک کا ٹیرف 28.91 روپے، ماہانہ 201 سے 300 یونٹ کا ٹیرف 33.10 روپے جب کہ ماہانہ 301 سے 400 یونٹ کا ٹیرف 37.99 روپے پر برقرار رہے گا۔
نیپرا کا کہنا ہے کہ ماہانہ 401 سے 500 یونٹ کا ٹیرف 40.22 روپے، ماہانہ 501 سے 600 یونٹ کا ٹیرف 41.62 روپے، ماہانہ 601 سے 700 یونٹ کا ٹیرف 42.76 روپے جب کہ ماہانہ 700 یونٹ سے زیادہ کا ٹیرف 47.69 روپے برقراررہے گا۔
اس کے علاوہ ماہانہ 50 یونٹ تک کے گھریلو لائف لائن صارفین کے لیے 3.95 روپے کا ٹیرف برقرار رہے گا جب کہ ماہانہ 51 سے 100 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے ٹیرف 7.74 روپے برقرار رہے گا۔
یاد رہے کہ نیپرا نے سال 2026 کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کی منظوری دی تھی، نیپرا نے اپنا فیصلہ یکساں ٹیرف کی درخواست کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوایا تھا، نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 62 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دی تھی۔