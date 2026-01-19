ٹی 20 ورلڈ کپ کے معاملے پر پی سی بی نے پاکستان ٹیم کی تیاریاں رکوادیں

محسن نقوی کا بنگلادیش کے مؤقف کی تائید کرتے ہوئے آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق ہدایات بعد میں جاری کرنے کا فیصلہ
ویب ڈیسک
شائع 19 جنوری 2026 05:20pm
کھیل

آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ کے معاملے پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے قومی ٹیم کی تیاریاں رکوادیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بنگلادیش کے مؤقف کی تائید کرتے ہوئے آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق ہدایات بعد میں جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ٹی 20 ورلڈ کپ کے حوالے سے بنگلادیش کے بھارت نہ جانے کے مؤقف کی حمایت کر دی ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اس پیش رفت کے بعد ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی تیاریاں فوری طور پر رکوا دی ہیں۔

ذرائع کے مطابق ٹیم منیجمنٹ کو آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں بعد میں آگاہ کیا جائے گا جب کہ بنگلادیش کے معاملے کے حل کا انتظار کیا جا رہا ہے۔

پی سی بی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر بنگلادیش کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر پاکستان ٹیم کی ورلڈ کپ میں شرکت یا عدم شرکت سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔

اسی تناظر میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ٹی20 ورلڈ کپ میں عدم شرکت کی صورت میں متوازی پلان بھی طلب کر لیا ہے۔

ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے بنگلادیش کو مکمل سپورٹ کی یقین دہانی پہلے ہی کرا دی گئی ہے۔

پی سی بی حکام کے مطابق صورت حال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور آئندہ فیصلہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔

PCB

ICC T20 World Cup

mohsin naqvi

bangladesh cricket board

PAKISTAN CRICKET BOARD (PCB)

T20 world cup 2026

bcb

bangladesh vs india

ICC Men’s T20 World Cup 2026

Bangladesh Matches

Bangladesh Cricketers

bangladeshi cricketers

