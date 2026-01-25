بنگلادیش کا مؤقف تسلیم نہ کرنے پر شاہد آفریدی اور محمد یوسف کی آئی سی سی پر تنقید

بنگلادیش کا مؤقف تسلیم نہ کرنے پر شاہد آفریدی اور محمد یوسف کی آئی سی سی پر تنقید
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی اور محمد یوسف انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے دہرے معیار پر برس پڑے۔
شاہد آفریدی نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر جاری پیغام میں کہا کہ سابق انٹرنیشنل کرکٹر کی حیثیت سے آئی سی سی کی پالیسی میں تسلسل نہ ہونے کہ وجہ سے انہیں مایوسی ہوئی۔
سابق کپتان نے کہا کہ آئی سی سی نے 2025 میں پاکستان کا دورہ نہ کرنے کے لیے بھارت کے سیکیورٹی خدشات کو تسلیم کیا لیکن بنگلا دیش کے معاملے میں اسی چیز کو سمجھنے پر آمادہ نہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ تسلسل اور برابری عالمی کرکٹ گورننس کی بنیاد ہے، بنگلا دیش کے کھلاڑی اور اس کے لاکھوں مداحوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی، آئی سی سی کو پل بنایا چاہیے ناکہ اسے گرانا چاہیے۔
اسی طرح سابق پاکستانی کپتان محمد یوسف نے اپنے پیغام میں لکھا کہ بنگلادیش کو ورلڈ کپ سے محروم کرنے پر افسوس ہوا، تسلسل اور برابری عالمی کرکٹ گورننس کی بنیاد ہے، آئی سی سی کو کسی ایک ملک کے بورڈ کو سپورٹ کرنے کے بجائے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی طرح کام کرنا چاہیے۔
واضح رہے کہ بھارتی میڈیا کے بعد اب کرکٹ ویب سائٹ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ( آئی سی سی) نے بنگلا دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو بھارت میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شامل کرلیا ہے۔