اسرائیلی حملوں میں اب تک 31 افراد جاں بحق اور 149 زخمی ہوچکے: لبنانی حکام
ایران کے بعد لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر راکٹ اور ڈرونز برسانا شروع کر دیے ہیں۔ جس کے بعد اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملوں میں 31 شہری جاں بحق ہوچکے ہیں۔
خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیل کے شہر حیفہ میں ایک اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ تنظیم نے اس کارروائی کو آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کا ردعمل قرار دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے داغے گئے ڈرونز اور راکٹوں کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔
حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ لبنان اور اس کے عوام کے دفاع اور اسرائیلی جارحیت کے جواب میں کیا گیا۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قیادت واضح کرچکی ہے کہ اسرائیلی حملوں کے تسلسل، قائدین، نوجوانوں اور عوام کے قتل نے ہمیں اپنے دفاع اور جواب دینے کا حق دیا ہے۔
اسرائیلی افواج نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے اور اہم رہنماؤں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔
اسرائیل نے لبنان کے 50 سے زائد قصبوں اور دیہات کے رہائشیوں کو فوری طور پر انخلا کا حکم دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ان علاقوں میں حملے کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری انتباہ میں شہریوں کو کم از کم ایک ہزار میٹر دور کھلے مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔
اسرائیل اور لبنان کے درمیان 2024 میں امریکی ثالثی میں جنگ بندی طے پائی تھی۔ جس کے بعد حزب اللہ لبنان کی جانب سے اسرائیل پر یہ پہلا حملہ ہے۔
لبنانی حکام کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں اب تک کم از کم 31 افراد جاں بحق اور 149 زخمی ہو چکے ہیں۔