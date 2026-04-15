28 کروڑ روپے کی پکاسو پینٹنگ صرف 32 ہزار روپے میں فروخت: عالمی فن پارے کی حیران کن نیلامی
دنیا کے معروف ہسپانوی مصور پابلو پکاسو کی ایک قیمتی شاہکار پینٹنگ، جس کی مالیت 10 لاکھ ڈالر (تقریباً 28 کروڑ پاکستانی روپے) سے زائد ہے، محض 100 یورو (تقریباً 117 ڈالر) میں فروخت ہو گئی ہے۔
یہ حیران کن واقعہ پیرس میں منعقدہ ایک خصوصی خیراتی لاٹری کے نتیجے میں پیش آیا۔
فرانس کے دارالحکومت پیرس سے تعلق رکھنے والے ’آری ہوڈارا‘ نامی شخص، جو پیشے کے لحاظ سے سافٹ ویئر سیلز مین ہیں، اس خوش قسمت قرعہ اندازی کے فاتح قرار پائے۔
”1 پکاسو برائے 100 یورو“ نامی اس مہم کے تحت پکاسو کی 1941 کی تخلیق ”Tête de Femme“ کو بطور انعام پیش کیا گیا تھا۔
ایک اندازے کے مطابق ایک ملین ڈالر سے زائد مالیت رکھنے والی یہ پینٹنگ صرف 100 یورو (تقریباً 117 ڈالر) میں ایک شخص کے نام لگ گئی۔
یہ پینٹنگ 1941 میں تخلیق کی گئی تھی، جسے ایک خیراتی مہم کے تحت پیش کیا گیا۔ اس مہم میں مجموعی طور پر 1 لاکھ 20 ہزار ٹکٹ فروخت کیے گئے، اور اس سے حاصل ہونے والی رقم الزائمرز ریسرچ فاؤنڈیشن کو دی جائے گی، جو یورپ میں اس بیماری پر تحقیق میں مصروف ہے۔
قرعہ اندازی کے خوش نصیب فاتح کو جب لائیو ایونٹ کے دوران انعام جیتنے کی اطلاع دی گئی تو وہ ابتدا میں یقین نہیں کر سکے اور حیرت سے پوچھ بیٹھے کہ آیا یہ کوئی مذاق تو نہیں۔ جس پر منتظمین نے ویڈیو کال کے ذریعے انہیں تقریب کا منظر دکھایا۔
اس منفرد مہم کا یہ تیسرا ایڈیشن تھا۔ اس سے قبل 2013 میں ہونے والی پہلی مہم سے حاصل رقم لبنان کے تاریخی شہر صور کے تحفظ کے لیے استعمال کی گئی، جبکہ 2020 میں ہونے والی دوسری مہم کے فنڈز کورونا وبا کے دوران پانی اور صفائی کے منصوبوں پر خرچ کیے گئے۔
پکاسو کے پوتے کے مطابق اس فن پارے کی اصل قیمت ایک ملین ڈالر سے بھی کہیں زیادہ ہے، اس لیے یہ انعام درحقیقت بہت بڑا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ ان کے دادا ہمیشہ نئی چیزوں اور انسانی ہمدردی کے کاموں میں دلچسپی رکھتے تھے اور آج کے دور میں وہ مصنوعی ذہانت جیسے جدید تجربات کو بھی خوش آمدید کہتےہیں۔
فاتح اب اس پینٹنگ کا مالک ہے اور وہ اسے اپنے گھر کی زینت بنائے، کسی میوزیم میں رکھے یا فروخت کر دے، اس کا فیصلہ کرنے میں وہ مکمل آزاد ہے۔
یہ پینٹنگ پیرس کی اوپیرا گیلری کی جانب سے عطیہ کی گئی تھی۔ اس میں ایک خاتون کا چہرہ مختلف سرمئی رنگوں میں منفرد کیوبسٹ انداز میں دکھایا گیا ہے، جو پکاسو کے فن کا خاصہ ہے۔
ماہرین کے مطابق یہ اقدام نہ صرف فن کو عام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے بلکہ فلاحی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا ایک جدید اور مؤثر طریقہ بھی ہے۔