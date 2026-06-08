ایرانی فوج کا اسرائیل کے خلاف حملے روکنے کا اعلان
ایرانی مسلح افواج کے خاتم الانبیا مرکزی ہیڈکوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں فی الحال معطل کر دی ہیں، تاہم خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیلی حملے، خصوصاً جنوبی لبنان میں کارروائیاں جاری رہیں تو اس سے کہیں زیادہ سخت اور فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں گے۔
امریکی نشریاتی ادارے ’سی این این‘ کے مطابق ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف فوجی آپریشنز عارضی طور پر روک دیے گئے ہیں، تاہم اسرائیلی حملوں کے تسلسل کی صورت میں کارروائیاں دوبارہ شروع کی جا سکتی ہیں۔
ایرانی فوج کی جانب سے جاری بیان، جسے نیم سرکاری خبر رساں ادارے ’تسنیم‘ نے شائع کیا، میں کہا گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت ور مسلح افواج نے مظلوم لبنانی عوام کی حمایت میں اسرائیل کو ’’دردناک جواب‘‘ دیا۔
بیان میں کہا گیا کہ اگر اسرائیل کی جانب سے جارحیت اور دشمنانہ کارروائیاں، بالخصوص جنوبی لبنان میں حملے، جاری رہے تو ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ایرانی فوج کے مطابق حالیہ کارروائیاں لبنان کی حمایت اور خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں کی گئیں، جب کہ آئندہ ردعمل کا انحصار اسرائیل کے طرزِ عمل پر ہوگا۔
یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب لبنان میں جنگ بندی کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے حملے جاری ہیں اور ایران مسلسل یہ مؤقف اختیار کر رہا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کا خاتمہ خطے میں وسیع تر کشیدگی کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔
واضح رہے کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی حملوں کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پیر کی علی الصبح دونوں ممالک کے درمیان میزائل حملوں کا تبادلہ بھی ہوا، جب کہ یمن کے حوثی باغیوں نے بھی اسرائیل پر میزائل داغنے اور بحیرہ احمر میں اسرائیل سے وابستہ جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی۔
تازہ کشیدگی کے بعد دونوں ممالک نے ہنگامی حفاظتی اقدامات بھی کیے ہیں۔ ایران نے تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اطراف فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کر دیا، جب کہ اسرائیل نے ملک بھر میں اسکول بند کرنے اور بڑے اجتماعات پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا۔
دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ مزید حملوں سے گریز کریں۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ٹروتھ سوشل‘ پر جاری بیان میں کہا کہ ایران اور اسرائیل کو فوری طور پر ایک دوسرے پر حملے اور فائرنگ روک دینی چاہیے۔