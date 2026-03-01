حملے کے بعد حمایت پر ایران کا اقوام متحدہ میں پاکستان سے اظہار تشکر

پاکستان نے ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی مدد ایران کو فراہم کی ہے، ایران
شائع 01 مارچ 2026 03:48pm
ایران پر حالیہ حملے کے بعد ایران نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی حمایت کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا ہے۔

ایران نے کہا کہ روس اور چین کے ساتھ مل کر پاکستان نے ایران کا مؤقف سپورٹ کیا۔ اس لیے پاکستان کے اندر تمام مذہبی گروہوں اور عوام سے اپیل ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، پاکستان نے ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی مدد ایران کو فراہم کی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے حملے کی کھل کر مذمت کی، اگر ہم اپنے ملک میں احتجاج کو تشدد کی طرف لے گئے یا امن و امان کو نقصان پہنچایا تو ہم دشمن کے منصوبوں کو تقویت دیں گے لہٰذا سب سے درخواست ہے کہ وہ صبر اور دانشمندی سے کام لیں اور ملک میں کسی بھی قسم کی لاء اینڈ آرڈر کی صورتحال نہ پیدا کریں۔

