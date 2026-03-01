حملے کے بعد حمایت پر ایران کا اقوام متحدہ میں پاکستان سے اظہار تشکر
پاکستان نے ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی مدد ایران کو فراہم کی ہے، ایران
ایران پر حالیہ حملے کے بعد ایران نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی حمایت کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا ہے۔
ایران نے کہا کہ روس اور چین کے ساتھ مل کر پاکستان نے ایران کا مؤقف سپورٹ کیا۔ اس لیے پاکستان کے اندر تمام مذہبی گروہوں اور عوام سے اپیل ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، پاکستان نے ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی مدد ایران کو فراہم کی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے حملے کی کھل کر مذمت کی، اگر ہم اپنے ملک میں احتجاج کو تشدد کی طرف لے گئے یا امن و امان کو نقصان پہنچایا تو ہم دشمن کے منصوبوں کو تقویت دیں گے لہٰذا سب سے درخواست ہے کہ وہ صبر اور دانشمندی سے کام لیں اور ملک میں کسی بھی قسم کی لاء اینڈ آرڈر کی صورتحال نہ پیدا کریں۔
مزید خبریں
امریکا اور اسرائیل کے فضائی حملوں میں تہران میں واقع اسپتال تباہ
ایران کی نئی قیادت مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے: ٹرمپ کا دعویٰ
متحدہ عرب امارات نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان
ایران کا امریکی بحری بیڑے پر حملے کا دعویٰ، امریکا کی تردید
مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم نے ایران کے 9 بحری جہاز تباہ کر دیے، ٹرمپ
امریکا کی ایرانی حملوں میں اپنے فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق
مقبول ترین