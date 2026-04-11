اسلام آباد مذاکرات: امریکی وفد کے ساتھ بات چیت سے قبل ایرانی وفد کی وزیراعظم پاکستان سے ملاقات
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جاری اعلیٰ سطح کے سفارتی مشن کے دوران ایرانی وفد نے امریکی وفد کے ساتھ بات چیت سے قبل وزیراعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کی ہے۔
ایران کے اس وفد کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہے ہیں جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ان کے ہمراہ ہیں۔
اگرچہ اس ملاقات کی تفصیلی تفصیلات کا انتظار ہے، تاہم اسے امریکا کے ساتھ ہونے والے بڑے مذاکرات سے قبل ایک انتہائی اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے جہاں پاکستان ایک مخلص میزبان اور سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔
دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جرمن ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیا ہے۔
ایران کی ’مہر‘ نیوز ایجنسی کے مطابق عباس عراقچی نے واضح کیا کہ ایران امریکا کے ساتھ ان مذاکرات میں مکمل عدم اعتماد کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔
عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکا کی جانب سے بار بار وعدہ خلافیوں اور سفارتی دھوکہ دہی کی وجہ سے ہمیں ان پر بھروسہ نہیں ہے۔
انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ ایران اپنے عوام کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے پوری قوت کے ساتھ لڑے گا اور کسی صورت اپنے جائز مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔
پاکستان کے سابق ایئر مارشل مسعود اختر نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان مذاکرات میں امریکا کی اولین ترجیح آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہے تاکہ عالمی تجارتی راستہ بحال ہو سکے۔
انہوں نے قطری نشریاتی ادارے ’الجزیرہ‘ سے گفتگو میں کہا کہ امریکا یہ بھی چاہتا ہے کہ ان کے انسپکٹرز ایران کی ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کر سکیں، لیکن ایران ایٹمی پروگرام اور اپنے میزائلوں کے ذخیرے جیسے اہم موضوعات پر اپنا موقف تبدیل نہیں کرے گا۔
سابق پاکستانی فوجی افسر کے مطابق ایران کو اس وقت مذاکرات میں برتری حاصل ہے کیونکہ امریکا کے پاس وقت کم ہے، جبکہ ایران لبنان اور یمن میں اپنے حامی گروہوں کے حوالے سے کچھ نرمی دکھا سکتا ہے۔
ایران کے پہلے نائب صدر محمد رضا عارف نے بھی سوشل میڈیا پر جاری ایک پیغام میں امریکا کو خبردار کیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات کی کامیابی کا انحصار مکمل طور پر امریکا کی ترجیحات پر ہے۔
محمد رضا عارف نے مشورہ دیا کہ اگر امریکی نمائندے اسرائیل کے بجائے صرف اپنے ملک کے مفاد یعنی امریکا فرسٹ پالیسی پر توجہ دیں تو ایک مفید معاہدہ ممکن ہے۔
انہوں نے وارننگ دی کہ اگر امریکا نے اسرائیل کے ایجنڈے کو ترجیح دی تو کوئی معاہدہ نہیں ہوگا اور ایران پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اپنا دفاع جاری رکھے گا، جس کے اثرات پوری دنیا کے لیے بہت مہنگے ثابت ہوں گے۔