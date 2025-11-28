فٹنس انفلوئنسر کا 10 ہزار کیلوری چیلنج جان لیوا بن گیا
فٹنس کا جنون جب حد سے بڑھ جائے تو اکثر خطرناک رخ اختیار کر لیتا ہے۔ حال ہی میں ایک روسی فٹنس کوچ اور سوشل میڈیا انفلوئنسر کی موت نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ماہرین صحت کو ایک بار پھر ان خطرناک چیلنجز کی طرف متوجہ کر دیا ہے جو وزن کم کرنے یا بڑھانے کے نام پر تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔
روس کے شہر اورین برگ سے تعلق رکھنے والے 30 سالہ دمتری نُیانزِن کئی ہفتوں سے ایک خود ساختہ وزن بڑھانے کے چیلنج میں مصروف تھے، جس میں وہ روزانہ دس ہزار کیلوریز سے زیادہ جنک فوڈ کھا رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ کم از کم پچیس کلو وزن بڑھائیں اور پھر اسے ڈرامائی انداز میں کم کر کے فالوورز کو اپنی ’وزن گھٹاؤ‘ تربیتی مہم کی جانب راغب کریں۔ وہ اپنے مداحوں کے لیے اسے ایک طاقتور تبدیلی کی کہانی بنانا چاہتے تھے، مگر انجام انتہائی افسوسناک نکلا۔
مرنے سے ایک دن پہلے انہوں نے ٹریننگ سیشن منسوخ کیے، طبیعت بوجھل ہونے کی شکایت کی اور دوستوں کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چند ہی گھنٹوں بعد وہ نیند میں چل بسے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق ان کے دل نے کام چھوڑ دیا۔
نُیانزِن نے آخری انسٹاگرام پوسٹ میں چپس کھاتے ہوئے اپنا وزن 105 کلو بتایا تھا۔ ایک ماہ میں وہ لگ بھگ 13 کلو وزن بڑھا چکے تھے۔ مداحوں نے اسے ان کے چیلنج کا معمول کا حصہ سمجھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔
ان کی ناگہانی موت کی خبر نے سوشل میڈیا پر صدمے کی لہر دوڑا دی۔ متعدد صارفین نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کو ناقابلِ تقلید اور خطرناک تجربات قرار دیا، صارفین نے لکھا کہ ایسے تجربات خود پر آزمانا زندگی سے کھیلنا ہے۔ کچھ نے انہیں بہترین کوچ اور ہمدرد ساتھی قرار دیتے ہوئے ان کی موت کو ناقابلِ یقین سانحہ قرار دیا۔
ان کے روزمرہ مینو میں ناشتے پر پیسٹریز اور آدھا کیک، دوپہر کو مایونیز میں بھیگی بھاری ڈمپلنگز، شام کو برگر اور دو پیزا، اور درمیان میں طرح طرح کے اسنیکس شامل تھے۔ ماہرینِ صحت کے مطابق ایسی خوراک جسم کے لیے فوری خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔
ہیلتھ نیوٹریشنز کا کہنا ہے کہ مسلسل جنک فوڈ شدید موٹاپا، جگر میں چربی، لبلبے کی سوزش اور ٹائپ ٹو ذیابیطس جیسے امراض کو جنم دیتا ہے، جو کم عمری میں ہی دل کے دورے اور فالج کے خطرات بڑھا دیتے ہیں۔
وزن بڑھانے کے لیے اچانک زیادہ نمک، چکنائی یا خوراک کا حجم جسم کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سوڈیم میں خطرناک اضافہ، دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی، لبلبے کی سوزش، شدید بلڈ پریشر یا یہاں تک کہ دم گھٹنے جیسے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔
نُیانزِن نے برسوں تک ایک معروف ٹرینر کے طور پر کام کیا ہے۔ وہ اولمپک ریزرو اسکول اور نیشنل فٹنس یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ روس کے کئی نمایاں کھلاڑیوں کے کوچ بھی رہ چکے تھے۔ مگر نُیانزِن کا اپنا یہ تجربہ انسانی جسم کی حدود اور غذائی توازن کی اہمیت کی ایک تلخ یاد دہانی بن کر سامنے آیا ہے۔جس نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ فٹنس یا تبدیلی کے نام پر جسم کو تجربہ گاہ سمجھ لینا خطرناک کھیل ہے اور زندگی کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے۔